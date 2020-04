Verdachte (36) van moord op vriendin (25) blijft aangehouden MMM

10 april 2020

19u56 2 Zonhoven Christophe V., (36) de verdachte in de moordzaak op Naomi Melaer (25), blijft aangehouden. Dat besliste de raadkamer die de aanhouding vrijdag bevestigde. Christophe V. was haar partner en wordt officieel verdacht van doodslag.

Naomi Melaer werd 3 april dood aangetroffen in de badkamer van het huis waar ze sinds 1 januari met haar partner samenwoonde. Vrienden van Naomi zeggen dat ze al een tijdje een minder goede relatie hadden. Hij kon bijzonder jaloers zijn, had ze recent nog verklaard aan vrienden.

“Ik had haar al gezegd bij hem weg te gaan”, zegt een kennis. “Ongelooflijk dat het nu zo moet eindigen.”

Nauw contact had het koppel nog niet met de buren. “Ze hadden onlangs wel samen een pup gekocht waar ze voor zorgden”, klinkt het bij buren. “Enkele dagen voordien heb ik ze zeker nog samen in de tuin gezien, spelend met de hond. Verder hebben we niets speciaals gehoord of vernomen.” Opvallend is dat Christophe V. vorige maand nog failliet werd verklaard bij de Hasseltse ondernemingsrechtbank.

Of hij de feiten wil bekennen, is voorlopig onduidelijk. Haar lichaam vertoonde vooral kneuzingen. De verdachte moet nu minstens één maand in de cel blijven in afwachting van het onderzoek.