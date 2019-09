Twee verdachten van inbraak klem gereden RTZ

21u07 2 Zonhoven De politie heeft donderdagavond een kleine bestelwagen met aan boord twee mannen kunnen klem rijden aan de Hazendansweg in Zonhoven. Een patrouille was de auto met Poolse nummerplaat aan het achtervolgen.

Vermoedelijk waren de inzittenden betrokken bij een inbraak. Ze sloegen alleszins op de vlucht voor de politie Limburg Regio Hoofdstad en scheurden door enkele straten. Ter hoogte van de Hazendansweg sprongen ze uit hun auto. Eén van de verdachten liep in de ene richting door de tuinen van buurtbewoners, de tweede spurtte aan de overkant van de straat een tuintje in. Beide mannen konden voorlopig al lopend ontkomen. Eén van hen werd later nog door getuigen opgemerkt in de buurt van de Maexhofweg en de Ballewijerweg. De politie doorzoekt daarom de hele omgeving. Ook de wagen die de verdachten moesten achterlaten wordt verder onderzocht. Afgelopen nacht waren trouwens al inbrekers op pad in Zonhoven. Toen was er ingebroken bij drankenhandel Marlou aan de Halveweg. Het is wel niet duidelijk of de verdachten van vanavond iets met die inbraak te maken hebben.