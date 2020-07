Twee illegalen betrapt in vrachtwagen in Zonhoven Marco Mariotti

15 juli 2020

18u18 0 Zonhoven Woensdagochtend werden twee illegalen in een vrachtwagen aangetroffen. Ze werden opgemerkt tijdens het lossen van de vracht bij een bedrijf in Zonhoven.

Rond 8.30 uur kreeg de politie een melding dat er illegalen in een vrachtwagen werden aangetroffen. De chauffeur van de vrachtwagen merkte hen op toen hij de laadruimte opende op het terrein van een bedrijf op de Beringersteenweg in Zonhoven. Het ging om twee 17-jarigen uit Eritrea.

Via de haven in het Verenigd Koninkrijk kwam de vrachtwagen met Poolse nummerplaten naar de haven van Antwerpen. De chauffeur hield nog halt in Houthalen alvorens hij in Zonhoven aankwam.

De twee 17-jarige mannen uit Eritrea werden overdragen aan de dienst Voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.