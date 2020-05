Twee hectare heide afgebrand in De Teut MMM

17 mei 2020

18u05 1 Zonhoven Aan de Teut in Zonhoven brak zaterdagnamiddag rond 17.20 uur brand uit. Twee hectare vegetatie ging in de vlammen op.

Het was in natuurgebied De Teut dat plots een rookpluim zichtbaar werd in de verte. Na een mum van tijd stond er twee hectare heide in brand. De rookpluim was kilometers ver zichtbaar.

Doordat de omgeving moeilijk bereikbaar was, kon het vuur in eerste instantie niet goed geblust worden. Via de parking aan de de Donderslagweg - een kilometer verder - geraakten ze toch tot aan de brandhaard. Via terreinwagens konden de bluswerken netjes worden afgerond.