Twee auto’s botsen aan wegenwerken Ter Donk RTZ

25 mei 2019

10u51 0 Zonhoven Op de N72 Wijerstraat in Zonhoven botsten vrijdagavond twee auto’s in de wegenwerken. Het ongeval gebeurde omstreeks 21.30 uur, ter hoogte van het kruispunt ‘Wit Paard’.

Wegen en Verkeer Limburg voert momenteel werken uit omdat uitgerekend die plek nog steeds bekend staat als een ‘zwart punt’ in Limburg, met veel verkeersongevallen. Een auto die het kruispunt wilde oversteken naar de Stationsstraat, werd in de flank gegrepen door een auto die op de versmalde rijstroken door de werfzone reed. Door de klap belandde één van de auto’s nog tegen de rioolbuizen die klaar lagen voor de werkzaamheden. Een ambulance snelde ter plaatse, maar beide bestuurders raakten gelukkig slechts lichtgewond. Door het ongeval was de N72 plaatselijk versperd, en moest het verkeer omrijden via de lokale Donkweg.