Trick or treat: 170 kinderen op gigantische griezelavond in Ter Donk Toon Royackers

31 oktober 2019

22u44 0 Zonhoven Supergriezelig was het donderdagavond in de wijk van Ter Donk in Zonhoven. Tijdens halloweenavond dwaalden daar liefst 170 kleine spookjes, geesten, zombies en heksjes door de straten.

Die kwamen aanbellen aan alle huizen met pompoenen voor de deur. Daar riepen ze ‘trick or treat’ (een snoepje of je leven). En zo konden alle kleine duiveltjes met een goed gevuld snoepmandjes in het donker naar huis gaan. “Vorig jaar zijn we hier op Ter Donk begonnen met een eerste halloweenavond,” legt initiatiefneemster Etelka Vanherle uit. “En dit jaar doen bijna alle kinderen van de wijk mee. Het komt natuurlijk overgewaaid uit Amerika, maar hier vindt iedereen het ook heel leuk. Misschien zijn we intussen het grootste halloweenfeest van Limburg geworden? Opvallend: niet alleen de kinderen verkleden zich trouwens graag. We hadden ook enkele spoken en griezels die er verdacht volwassen uitzagen.”