Spontane staking bij gemeentepersoneel in Zonhoven: “Laagste inkomens zijn alweer het slachtoffer” Toon Royackers

13 november 2019

13u31 0 Zonhoven Bij het gemeentepersoneel van Zonhoven is woensdagmorgen een spontane staking uitgebroken. 45 medewerkers van het magazijn hebben het werk neergelegd. Ook het personeel van het gemeentehuis reageert solidair.

“Onze afgevaardigden hebben deze ochtend gemeld dat er een spontane staking is uitgebroken bij de technische dienst van Zonhoven. Die kwam er na een toelichting van de algemeen directeur over de veranderende loon- en arbeidsvoorwaarden”, zegt Els Kerkhofs van de Christelijke vakbond ACV. “De zomerregeling wordt plots afgeschaft. In de praktijk betekent dat vier uur extra werken per week. Maar wat vooral zwaar weegt op de werknemers, is het afschaffen van enkele premies voor gevaarlijk werk. Sommige arbeiders werken op hoogte of met machines. Zij verliezen nu een premie, en dat heeft een ernstige loonimpact. Zeker omdat deze groep al in een lagere loonschaal zit”, aldus nog Kerkhofs.

Regelrechte schande

“Er is geen enkel overleg geweest”, vertelt Jeroen Deraeck van het socialistische ACOD. “We stellen ons vragen bij deze manier van werken. Wij gaan deze staking zeker erkennen, gelet op de manier waarop dit allemaal is verlopen. Het zijn vooral de mensen met de laagste lonen die alweer getroffen worden. Voor ons is dit een regelrechte schande. Voorlopig is er alleen een staking in het gemeentelijk magazijn, maar ik heb begrepen dat het personeel in het gemeentehuis solidair is.”

Hoe lang de staking nog zal aanhouden en of er nog andere groepen zich zouden aansluiten, is voorlopig nog niet bekend.