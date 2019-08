Speelgoedwinkel Bibaloe maakt als enige in Benelux zelf knuffelberen op maat Birger Vandael

20 augustus 2019

11u30 0 Zonhoven Speelgoedwinkel Bibaloe uit Zonhoven heeft een wel heel opvallende specialiteit: het is de enige in de Benelux waar je als klant zelf knuffelberen kan maken. Dat is een enorm succes, want na een halve maand gingen er al ruim 150 exemplaren de deur uit. “We zagen het idee in New York en vonden het zo geweldig dat we het naar België hebben gehaald”, vertellen zaakvoersters Nathalie Boxberger en Kim Noblesse.

De twee vriendinnen gingen in maart samen met hun gezin op reis naar New York, waar ze kennismaakten met de Build-a-Bear workshop. “Je zag de kinderen genieten van dit geweldige kunststukje en bij thuiskomst zijn we eigenlijk onmiddellijk beginnen zoeken naar het concept. Na maandenlang speuren konden we eind juli op een avondmarkt de eerste knuffelberen presenteren.

Het concept ‘BiBaBeer’ bestaat uit verschillende stappen. Allereerst mogen kinderen kiezen uit wel veertig verschillende knuffels, van panda’s tot blauwe olifanten. Vervolgens kunnen de kinderen deze zelf vullen met wol. Dit doen ze met behulp van een speciale machine. Vervolgens wordt er een hartje aan de knuffel toegevoegd. Dit kan een gewoon hartje zijn, maar ook een kloppend hartje of een hartje waar je zelf iets inspreekt. Zelfs een dierengeluidje behoort tot de mogelijkheden. “We laten kinderen dan ook een wens doen”, lacht Nathalie.

Een knuffel met een verhaal

Vervolgens kan je aan je nieuwe pluche vriend nog een lekker geurtje geven. “Dat gebeurt aan de hand van een plastiekje dat ingesmeerd wordt. De geuren gaan van lavendel tot popcorn en chocolade.” Ten slotte is het zelfs mogelijk om kleren te kopen voor de knuffel. Klanten krijgen bovendien een speciaal geboortecertificaat van de knuffel mee naar huis. “Op die manier vertellen we eigenlijk een heel verhaal, waardoor zo’n knuffel meteen een steun en houvast wordt voor de kindjes”, legt Nathalie uit.

Eén van de grootste fans van BiBaBeer is Cleo (8). “Ze had een filmpje gevonden op YouTube en was al een jaar aan het vragen of niet naar Amerika konden gaan omdat ze zo’n beer wou”, vertelt mama Lynn. “Plots ontdekten we dat er ook een dergelijke winkel in ons eigen land gekomen was, dus de volgende dag stonden we daar. Cleo heeft haar beer nu voortdurend bij zich. Ze doet ’s avonds zelfs zijn pyjama aan en stopt hem onder in zijn eigen bed.”

Meisjes van zestien

Het concept bereikt duidelijk een grote doelgroep. “We hadden zelfs al meisjes van zestien jaar hier”, stelt de zaakvoerster. Er zijn ook mama’s die de knuffel kopen speciaal voor de geboorte. En dan beginnen ze met een heel klein beetje wol en vullen het telkens wat bij. Erg creatief! Het leukste is natuurlijk als je naar de winkel komt en de hele ervaring zelf beleeft, maar ook online bieden we de knuffels aan!” Een dergelijke knuffel kost 14,99 euro, als je alle accessoires erbij neemt, stijgt de prijs richting 30 euro.

Nu al komen mensen uit de Antwerpse Kempen en het Leuvense speciaal voor de winkel naar Zonhoven. “We hadden zelfs al iemand die drie uur onderweg is geweest”, weet Nathalie. “In de toekomst bouwen we het concept misschien nog verder uit!”

Alle info over BiBaBeer vind je terug via www.bibabeer.be.