Sluiting dreigt nu écht voor Heidestrand Birger Vandael & Toon Royackers

04 juni 2019

17u00 9 Zonhoven In november 2018 zette de provincie het populaire Heidestrand in Zonhoven zonder vergunning. Eén van de hoofdredenen was dat de camping al jaren de regels niet volgt betreffende illegale bouwsels. Ook het parket is het beu dat de vennootschap zonder vergunning blijft voortgaan en vordert een exploitatieverbod op straffe van een dwangsom en de verbeurdverklaring van 255.957 euro vermogensvoordelen.

Camping Heidestrand met liefst 730 kampeerplekken dateert al van 1955, lang voor er gewestplannen en habitatgebieden bestonden. Vandaag moet elke uitbater hier wel rekening mee houden. In 1992 kreeg het waterrecreatiegebied een milieuvergunning klasse 1 voor twintig jaren, sindsdien werd deze niet meer verlengd toen er problemen opdoken. En dat is men niet alleen bij de provincie, maar ook bij het parket beu.

Natuurgebied

“Kennelijk zijn bij het tekenen van het gewestplan onze sanitaire gebouwen bijvoorbeeld in natuurgebied beland. Ze stonden er al lang, maar nu staan ze volgens die plannen dus verkeerd. Ook onze parking en een deel van het zwembad liggen vandaag in natuurgebied. Al die plannen aanpassen is heus niet zo simpel”, verklaarde de uitbater dit najaar aan onze krant.

Volgens toenmalige gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove (sp.a) ging het om meer dan enkel het zwembad en de parking. Ook de vakantiehuisjes zouden in gebied gelegen hebben dat niet geschikt was hiervoor. “Andere campings in ons land maken zich netjes in orde, maar hier sleept dat al heel lang aan. Nu is het toch stilaan welletjes geweest”, klonk het bezorgd. Toen leek het nog niet zover dat de milieu-inspectie de camping effectief zou sluiten.

Driestappenplan

Nu vraagt het parket voor de vennootschap een boete van 25.000 euro. De zaakvoerder riskeert 5.000 euro boete. Volgens de zaakvoerder is men volop bezig aan een driestappenplan om alles geregulariseerd te krijgen. “Alle kosten inzake studiebureaus en dergelijke zijn al tot ruim zestigduizend euro opgelopen. We verzoeken de rechtbank een uitstel om de afloop af te wachten inzake de regularisatie,” vroeg advocaat Greet Schreurs namens de uitbater van Heidestrand.

De vermogensvoordelen van het parket worden eveneens betwist. Zo zou het zwembad maar vijf procent van de inkomsten bedragen en niet de vijftig procent die de openbare aanklager aanhaalde. Het vonnis volgt op 5 augustus.