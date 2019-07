Scouts van Zonhoven en Gayndah uit Australië wisselen sjaaltjes uit Toon Royackers

21 juli 2019

16u31 0 Zonhoven Er is maar één gemeente in België die een broederbrand heeft met een gemeente aan de andere kant van de aardbol. Die broederband tussen het Limburgse Zonhoven en het Australische Gayndah bestaat dit jaar trouwens precies dertig jaar.

Meer dan 16.000 kilometer ligt er tussen beide gemeenten, maar de vriendschap houdt dus wel al drie decennia stand. De broederband is in 1989 ontstaan nadat ere-gemeentesecretaris Godfried Vaes van Zonhoven en Mike Goebel uit Australië goed bevriend raakten met elkaar. “Toen was de andere kant van de wereld nog meer indrukwekkend dan vandaag,” legt Rita Jaenen uit. “Er was geen mail en een telefoongesprek was peperduur. Brieven waren wekenlang onderweg. Intussen hebben de twee secundaire scholen van Zonhoven en Gayndah veel contact met elkaar via het internet, en zijn er veel wederzijdse bezoeken geweest.”

In Australië is zelfs een ‘Zonhovenpark’ geopend. Zes Australische gasten waren afgelopen week te gast in Zonhoven, om de dertigjarige broederband te vieren. De scouts van Gayndah stuurden een sjaaltje naar Zonhoven, en de Zonhovense Scouts Juventa hebben er intussen ook één meegegeven voor de leden aan de andere kant van de wereld.