Restaurant: zomer in Quisine d’été in Zonhoven RTZ

02 juli 2019

18u47 0 Zonhoven De juiste timing is belangrijk. En dus kozen we in het begin van deze mooie zomer voor de zuiderse keuken van restaurant ‘Quisine d’été’ in het centrum van Zonhoven. Eigenlijk wil de chef-kok daar het hele jaar door het warme zuiden naar Limburg halen. Hij belooft op zijn website de Frans-Belgische keuken met zuiderse en mediterraanse accenten.

Het is eerlijk gezegd wel een beetje donker en krapjes binnen in het rijtjespand. Enkele lichtgevende fotomuren compenseren dat enigszins. Quisine d’été houdt het liever klein en gezellig. Het meest zomers is bij zonnig weer nog het terras, dat gelukkig ook aanwezig is pal voor de deur. Reserveren is door het beperkt aantal tafeltjes op veel drukke momenten absoluut noodzakelijk. Zeker omdat Zonhoven-centrum weinig andere restaurants heeft.

De kaart is eerder beperkt, maar er is wel voor elk wat wils. Pasta, vis of toch liever vlees? Het kan allemaal. De kok houdt bovendien van verrassingen. Op de kaart vind je verrassingsmenu’s en de ‘verrassingen van de zeeboot’. Best origineel, en ook een kwestie van vlot in te spelen op wat het seizoen allemaal te bieden heeft. In ons geval heeft de visser roodbaars en - yes! - de eerste mosselen van het seizoen in zijn net gehesen, samen met een reeks zomerse groenten. Een heerlijke combinatie.

Opvallen zijn nog de relatief goedkope menu’s bij Quisine d’été. De dagschotel proeven kan al voor dertien euro. Een héél dagmenu met soep, hoofdgerecht én dessertje? Daar tel je zestien euro voor neer. Een spotprijsje als je dat vergelijkt met de meeste restaurants. En je krijgt nog steeds waar voor je geld. Bij ons verscheen deze week een peterseliesoep met lente-ui, speenbig met gebakken aardappeltjes, ratatouille en Spaanse saus én een ijsje op tafel. Voor zestien euro? Hoe krijg je dat voor mekaar aan die prijs? Niet dat het kleine porties zijn: je moet al een stevig hongerke hebben om het allemaal op te krijgen.

Heuvenstraat 14C

3520 Zonhoven

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.30 tot 14.00 uur en van 17.30 tot 21.30 uur, zaterdag van 17.30 tot 21.30 uur. Woensdag en zondag gesloten.

Weekmenu (drie gangen) al voor 16 €

eten: 9/10, bediening 9/10, comfort 7/10