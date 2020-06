Reconstructie in Zonhoven na moord op Naomi Melaer: “Cliënt heeft ontzettend veel spijt” Marco Mariotti

29 juni 2020

29 juni 2020

In Zonhoven vond vandaag de reconstructie plaats van de moordzaak op Naomi Melaer. De 25-jarige vrouw werd gedood na een echtelijke ruzie met haar partner Christophe V. (36). Hij moest vandaag aan de speurders tonen wat er zich op 2 april exact afspeelde in hun woning.

Naomi Melaer (25) werd op 3 april dood aangetroffen in de badkamer van het huis waar ze nog maar sinds 1 januari dit jaar met haar partner Christophe V. (36) samenwoonde. De feiten, een ruzie die zwaar uit de hand zou zijn gelopen waarbij Naomi in de klappen deelde, zouden een dag eerder zijn gebeurd. Vrienden van Naomi vertelden dat ze al een tijdje een minder goede relatie hadden. Hij kon bijzonder jaloers zijn, had ze recent nog verklaard aan vrienden. Ze zou ook hebben aangestuurd op het beëindigen van de relatie.

Christophe V., de verdachte in de moordzaak op Naomi Melaer, zit al sinds 3 april in de cel op verdenking van doodslag op zijn vriendin. “Mijn cliënt heeft zijn volledige medewerking verleend aan het onderzoek en wilde absoluut aanwezig zijn”, zeggen zijn advocaten Lisa Ceunen en Elise Vanlommel. “Hij heeft zeer veel spijt van zijn daden.”

De reconstructie vond plaats van 10.30 tot 16.30 uur. Zo toonde Christophe V. aan de speurders wat er zich exact afspeelde volgens hem. Hij wilde blijkbaar absoluut aanwezig zijn uit respect voor de familie van Naomi die ook aanwezig was en antwoorden wilde.

De straat werd in beide richtingen afgesloten met zwarte schermen om nieuwsgierigen op afstand te houden.