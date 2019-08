Rechtbank sluit zwembad en zwemvijver van Heidestrand Birger Vandael

05 augustus 2019

10u50 70 Zonhoven Wat gevreesd werd aan het populaire Heidestrand in Zonhoven is nu ook werkelijkheid geworden. Na verschillende overtredingen op de milieuvergunning sluit de rechtbank van Hasselt het zwembad en de zwemvijver op het domein. De camping blijft wel geopend. De NV heeft een beroepstermijn van dertig dagen. Wie vandaag dus in het zwembad zit, zal niet uit het water worden gehaald.

Concreet heeft de camping Heidestrand geen vergunning voor de uitbating van een groot zwembad van 450 vierkante meter, een peuterbadje van 25 vierkante meter en een rond band met duiktoren van 113 vierkante meter, alsook van de zwemvijver met watersportrecreatie.

Het is niet zo dat al deze recreatiemogelijkheden werden gebouwd zonder enige toestemming. Camping Heidestrand met liefst 730 kampeerplekken dateert al van 1955, lang voor er gewestplannen en habitatgebieden bestonden. Vandaag moet elke uitbater hier wel rekening mee houden. In 1992 kreeg het waterrecreatiegebied een milieuvergunning klasse 1 voor twintig jaren, sindsdien werd deze niet meer verlengd toen er problemen opdoken. De uitbating werd echter wel gewoon verder gezet.

Sanitaire gebouwen in natuurgebied

“Kennelijk zijn bij het tekenen van het gewestplan onze sanitaire gebouwen bijvoorbeeld in natuurgebied beland. Ze stonden er al lang, maar nu staan ze volgens die plannen dus verkeerd. Ook onze parking en een deel van het zwembad liggen vandaag in natuurgebied. Al die plannen aanpassen is heus niet zo simpel”, verklaarde de uitbater dit najaar aan onze krant.

Geen verder uitstel

In 2015 diende de uitbater een aanvraag in voor een vergunning voor het geheel, maar deze vergunning werd door de deputatie van de provincie Limburg geweigerd. De rechtszaak werd verschillende keren uitgesteld, maar een vergunning kon Heidestrand nooit meer binnen rijven. “Een verder uitstel strookt niet langer met een goede rechtsbedeling en houdt geen schending in van de rechten van verdediging”, staat te lezen in het vonnis.

Dwangsom

De NV Heidestrand krijgt een geldboete van 56.000 euro. De geldsom van 127.978,50 euro wordt verbeurdverklaard. De uitbater, een zestigjarige man uit Zonhoven, moet ook nog eens een boete van 28.000 euro betalen. Voor de helft van deze geldboete krijgt hij wel uitstel. Het ergste is natuurlijk het verbod om de betrokken inrichtingen te exploiteren totdat alle nodige vergunningen voor de exploitatie bekomen worden. Dit gebeurt onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per dag.