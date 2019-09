Ravage op Omleidingsweg: truck knalt achterop tractor met aanhangwagen Toon Royackers

19 september 2019

15u16 1 Zonhoven Op de N74 Omleidingsweg in Zonhoven zijn donderdagmiddag een trucker en een bestuurder van een tractor zwaargewond geraakt na een ongeval. De vrachtwagen knalde achterop de tractor met aanhangwagen, waarna die combinatie in de berm werd geslingerd.

Ook een MUG team kwam ter plaatse om de vrachtwagenbestuurder de eerste hulp te bieden. Het ongeval gebeurde kort na 12 uur in de richting van Hasselt, net voor het kruispunt ‘Vertakking’. De hulpdiensten sloten even de N74 af voor het verkeer. Nadien konden bestuurders weer stapvoets over één rijstrook rijden. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Gespecialiseerde takeldiensten werden opgeroepen om beide wrakken op te halen.