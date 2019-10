Quality time met mama, dat is... samen frietjes bakken! Vraag dat maar aan Joe-presentatrice Anke Buckinx Emelie Wojcik

31 oktober 2019

21u01 0 Zonhoven Onder het motto “je moet tijd met je ouders spenderen nu ze nog gezond zijn”, nam Joe-presentatrice Anke Buckinx haar moeder mee naar een frituur om er samen frietjes te bakken. Ze deed dat in het kader van de actie ‘Schatten voor Altijd’, waarmee Joe volwassenen wil aanzetten om meer qualitytime met hun ouders te spenderen.

Het idee om samen met haar mama een frituur te bezoeken, haalt Anke uit haar jeugd. “Mijn mama heeft 15 jaar een frituur in Maasmechelen gehad, ik ben dus opgegroeid tussen de frietjes”, zegt Anke. “Samen frieten bakken leek me dan ook de ideale activiteit om met mijn mama qualitytime te beleven.” Ook mama Rina is enthousiast dat ze samen met haar dochter herinneringen kan ophalen. “Geef me een halfuurtje en ik zit in het ritme van vroeger", zegt Rina fier. “Ik sta er wel van te kijken hoeveel nieuwe apparaten er tegenwoordig zijn. Alles is veel handiger geworden."

Ondanks de sterke band tussen Anke en mama Rina, is er slechts zelden tijd voor qualitytime. “Op zondag bel ik mijn mama en dan overlopen we de agenda van de week”, zegt Anke. “De ene dag moet mijn dochter Lou naar de zwemles gebracht worden, de andere dag vraag ik hulp met de strijk.” Anke lacht: “Maar dat vind je ook heel fijn hé, mama?”

Te druk

Net als Anke heeft de gemiddelde Vlaming het vaak te druk om met zijn ouders leuke ervaringen te beleven. Dat blijkt uit onderzoek van iVOX waarop de actie van Joe gebaseerd is. Zo zou drie op vier Vlamingen hun ouders wel willen verwennen, maar vinden ze er simpelweg de tijd niet voor. “We weten allemaal dat onze ouders verouderen, maar toch doen we te weinig leuke dingen samen”, zegt Anke. “We zijn vaak enkel bezig met praktische zaken zoals hulp met het huishouden of babysitten. Dat is jammer.”

Om het belang van qualitytime in de verf te zetten, staat november bij Joe in het teken van de leuke momenten tussen volwassenen en hun ouders. De radiozender geeft tijdens deze maand voortdurend tips over hoe je met een druk leven toch tijd voor elkaar kan maken. Bovendien zullen er regelmatig reportages van luisteraars verschijnen die net als Anke en mama Rina opmerkelijke activiteiten beleven.

Toekomstplannen

Moeder Rina vindt het alvast geweldig dat haar dochter meewerkt aan ‘Schatten voor Altijd’. “Door deze actie hebben we alweer nieuwe activiteiten op de agenda staan”, zet Rina. “Ik zou graag nog eens met Anke gaan shoppen en eigenlijk wil ik ook dat ze mij foto’s van haar gezin bezorgt. Hopelijk heeft ze daar nu tijd voor.” Anke vult al lachend aan: “We zullen eens een knutselnamiddag organiseren om foto’s af te drukken en in te kaderen. Nog een namiddagje shoppen erbij en het jaar is alweer gevuld!”