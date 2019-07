Priester Marcel Jans overleden RTZ

10 juli 2019

18u04 0 Zonhoven In Zonhoven is afgelopen weekend priester Marcel Jans overleden op 80-jarige leeftijd. Priester Jans was actief in Zonhoven vanaf 1997, toen hij de parochie Ter Donk onder zijn hoede kreeg.

Voordien was hij onder meer priester in buurgemeente Zolder en werkte hij als diocesaan proost op jeugdpastoraal. Dat jeugdige en speelse bracht hij met zijn komst trouwens mee naar Zonhoven. Daar introduceerde hij de ‘volksspelen’, die al in Zolder bestonden. Hij deelde enkele wijken in Zonhoven op in kleuren, en liet die het tijdens de volksspelen tegen elkaar opnemen. Het evenement zorgde er zelfs voor dat er enkele nieuwe verenigingen ontstonden. Vanaf 2007 werd hij pastoor voor de hele federatie Zonhoven, tot in 2012 huidig priester Rik Renckens naar Zonhoven kwam. Als priester op rust hield hij zich bezig met muziek en lezen, maar bleef hij zich op verzoek toch ook nog vaak inzetten als priester. Donderdag om 10.30 uur vindt de afscheidsplechtigheid van priester Marcel Jans plaats in de Sint Quintinuskerk in het centrum van Zonhoven.