Politie krijgt melding van exhibitionist in natuurgebied De Teut RTZ

16 oktober 2019

20u16 0 Zonhoven De politie heeft woensdagmiddag een melding gekregen van een exhibitionist aan het natuurgebied ‘De Teut’ in Zonhoven. Een getuige zag een man poedelnaakt met een sjaaltje om zijn hoofd door het natuurgebied lopen.

Hij werd opgemerkt ter hoogte van de hondenweide, vlak bij de Kapelbergweg. De man liep ook even een vrouwelijke getuige achterna, die in de weide haar hond aan het uitlaten was. Zij sloeg meteen alarm bij de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad. De dader kon uiteindelijk ontkomen, maar de politie hield wel nog een patrouille in de omgeving.