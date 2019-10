Plaats voor 31 nieuwe woningen op Termolen Toon Royackers

04 oktober 2019

09u06 0 Zonhoven De gemeente zet het licht op groen voor de bouw van 31 nieuwe woningen in deelgemeente Termolen. De nieuwe wijk komt in het binnengebied tussen de Sparrenweg, Dennenweg, Vossenbergstraat en Elsbergweg.

Dat heeft schepen van ruimtelijke ordening Frederick Vandeput (Open VLD) laten weten. “De ontwikkeling van het binnengebied geeft Termolen de mogelijkheid om te groeien, en dat is goed voor het sociaal weefsel van de wijk: de school, de middenstand en het verenigingsleven. Het hele gebied heeft een oppervlakte van ongeveer twee hectare. We voorzien er 20% sociale bouwkavels. Er komt ook een trage verbinding zodat het gebied extra goed ontsloten wordt voor fietsers.” Volgens burgemeester De Raeve (Open VLD) is de ontwikkeling belangrijk om bouwen betaalbaar te houden voor jonge gezinnen.