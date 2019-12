Pitbull bijt dertien schapen dood in Zonhoven EWH

03 december 2019

15u35 0 Zonhoven Een pitbull heeft vorige week woensdag drie drachtige ooien doodgebeten op een weide op de Kolverenschansweg in Zonhoven. Eerder viel de hond ook al tien andere schapen van diezelfde weide aan.

Schapenhouder Robert Switten en zijn collega zijn sinds vorige week woensdag twaalf drachtige ooien en een ram armer. De schuldige is een loslopende pitbull die de dieren met een beet in de nek aan hun einde bracht. “Eind september liepen er al eens een pitbull en een andere hond alleen in de buurt van de heide", zegt Robert. “Toen vonden we na het weekend ineens tien doodgebeten schapen. De link met de honden kon toen nochtans nog niet gelegd worden.”

Afgelopen woensdag stelde een voorbijganger echter vast dat wel degelijk de pitbull en de andere hond in de weide zaten. De pitbull was de schapen aan het bijten, de andere hond was volgens Robert rustiger. “Volgens de voorbijganger was de eigenares van de honden ook al ter plaatse en probeerde ze de pitbull te kalmeren", aldus Robert. “Tevergeefs, want ik heb nu nog maar zeven schapen over. Mijn beste ooien, hun lammeren en mijn ram om mee te kweken ben ik kwijt. Dat brengt ook een hoge kost met zich mee want elk schaap heeft me ongeveer 300 euro gekost.”

Ondertussen heeft de politie de honden naar het dierenasiel in Genk gebracht. Daar zal een gedragstherapeute een verslag opmaken waarna de politie een advies zal opstellen. Op basis daarvan zal de burgemeester van Zonhoven over het lot van de dieren beslissen. Robert denkt er alvast het zijne van: “Ik hoop dat de honden niet meer terugkeren naar hun eigenaars.” Volgens Jessica Vandebeek van politie Limburg Regio Hoofdstad is dat nochtans wel mogelijk.