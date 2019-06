Oude ‘Chinees’ wordt gesloopt voor nieuwe doorsteek Toon Royackers

26 juni 2019

18u38 0 Zonhoven Het voormalige Chinese restaurant aan de Dorpsstraat in Zonhoven wordt nog dit jaar gesloopt om een doorsteek te maken naar het achterliggende gebied. Het budget werd deze week besproken op de gemeenteraad. Bedoeling is dat fietsers en voetgangers zo een doorsteek hebben naar de nieuwe wijk die nog moet aangelegd worden.

Net achter het pand in de Dorpsstraat lagen vroeger de oude gemeentelijke magazijnen. Die zijn intussen gesloopt en de gemeente heeft er plannen voor onder meer appartementen. Die komen daarmee vlak in het centrum te liggen, maar toch ook rustig aan de oever van de Roosterbeek. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het oude pand van de ‘Chinees’ zou plaats maken voor twee appartementen, met daaronder een doorgang naar de nog aan te leggen wijk. Maar dat blijkt nu technisch veel moeilijker dan gedacht. “Het pand wordt bijgevolg gewoon gesloopt, en er komt enkel een doorsteek in de plaats”, aldus schepen Bram De Raeve (Open Vld). “Dat maakt de werken trouwens een stuk goedkoper.”

Roosterbeek

Raadslid Sven Lieten (Zonshoven, voorheen sp.a) vroeg zich af of er dan ook al gewerkt wordt aan het achterliggende gebied. “Want dat ligt er nu nog wat slordig bij. Zo zorgt de nieuwe doorsteek nog niet voor een mooi uitzicht in onze dorpskern. Misschien kunnen we in één klap de Roosterbeek al wat verder openleggen tot tegen de Dorpsstraat?” Op die laatste vraag wil de meerderheid niet ingaan. Plannen om de Roosterbeek die nu in het centrum ondergronds loopt open te leggen, zijn er niet. “Wel gaan we de omgeving net achter de Dorpsstraat voorlopig al verfraaien in afwachting van de toekomstige bouwwerken”, zo reageerde schepen Frederick Vandeput (Open Vld).