Oppositie rekent uit: nieuw gemeentehuis is goedkoper dan het oude renoveren Toon Royackers

28 mei 2019

09u40 0 Zonhoven De renovatie van het gemeentehuis in Zonhoven valt veel duurder uit dan gepland. Aanvankelijk was 800.000 euro begroot om rond het gebouw een nieuwe ‘schil’ op te trekken, zodat de muren beter geïsoleerd zijn. Nu blijkt dat die kostprijs al zowat het dubbele bedraagt. Architect en gemeenteraadslid Dominic Tholen van oppositiepartij CD&V rekende uit wat een nieuw gemeentehuis kost: 4,4 miljoen euro. Dat is volgens hem goedkoper dan een renovatie van het huidige gebouw.

“Ons huidige gemeentehuis dateert nog uit de jaren zeventig,” aldus Tholen. “Op zich is het gebouwd met goede technieken, maar ook met veel zogenaamde ‘koude bruggen’. Plaatsen dus, waarlangs veel energie verloren gaat. We zitten hier met enkel glas en zelfs ramen die niet goed sluiten. Als ik even uittel wat we al uitgegeven hebben aan de renovatie, en wat het ons nog gaat kosten, dan kom ik exact op een bedrag uit van 4.447.623 euro. Daarvoor hebben we dus geen nieuw gemeentehuis, maar wel één dat verbouwd is volgens de nieuwe technieken. Het verlies aan energie kan je echter niet helemaal wegwerken.”

Nieuwbouw goedkoper

De kostprijs van een nieuw gemeentehuis rekende het architect-raadslid uit op 4.361.054 euro. Iets goedkoper dus dan een totale renovatie. “We blijven dan binnen dezelfde oppervlakte, en we kiezen voor een degelijke afwerking, maar we gaan niet voor een heel uitzonderlijke architectuur. Wat ik nog niet meereken is de energie die je op termijn uitspaart in een nieuwbouw. Bovendien kan je de grond waarop ons huidige gemeentehuis staat verkopen aan projectontwikkelaars. Dat levert alweer een extra bonus op. Slotsom: een nieuw gemeentehuis is gewoon veel goedkoper, dan het huidige steeds verder renoveren.” Gemeenteraadslid Sven Lieten (Zonshoven) sloot zich daarbij aan. Hij stelde zich in het verleden ook al vragen bij de aanhoudende renovatie. Oppositiepartij Vlaams Belang stelde voor een referendum te organiseren onder de Zonhovenaren.

Andere noden

Burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) houdt echter voet bij stuk. Hij wees er op dat de CD&V nog mee in het vorige bestuur zat. “Toen hebben jullie mee het masterplan goedgekeurd. En daarin hebben we duidelijk gekozen voor een renovatie, en niet voor een nieuwbouw. Het is nogal vreemd dat jullie partij na de verkiezingen plots van gedacht verandert. Ik ga uiteraard het cijferwerk van een architect niet betwisten, maar in ons masterplan was ook al een berekening gemaakt voor een nieuw gemeentehuis. Toen kwamen we uit op een totale kostprijs van 9 miljoen euro voor een nieuwbouw. Veel duurder dus, dan een renovatie. Want als je dan toch een nieuwbouw zet, wil je uiteraard ook een gebouw dat weer vele decennia meegaat. Dan bouw je op de groei, en met nieuwe technieken en wensen. Als we nu een nieuw gemeentehuis gaan zetten, hebben we weinig budget over voor andere investeringen tijdens deze legislatuur. En volgens mij zijn er in Zonhoven toch wel belangrijkere noden dan een nieuw gemeentehuis.”

Fractieleider Lieve Vandeput (CD&V) wees er op dat haar partij binnenskamers ook al jaren gewezen had op de oplopende kosten voor de renovatie. Haar partij had destijds vanuit de meerderheid aangedrongen om de vergelijking te maken met een nieuwbouw. “Het is waar dat we nu even een tegenslag hebben, doordat de nieuwe buitenmuren duurder uitvallen dan gedacht,” besloot burgemeester De Raeve. “Maar we gaan door met de renovatie waarmee we in de vorige legislatuur begonnen zijn. Die kunnen we financieel spreiden in tijd, en het laat ons toe ook nog andere zaken te realiseren.”