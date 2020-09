Openbaar onderzoek naar Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven als landbouwgebied gaat van start Giulia Latinne

30 september 2020

Zonhoven Vanaf 1 tot en met 31 oktober organiseren Hasselt, Zonhoven en Genk een openbaar onderzoek over het landinrichtingsplan Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven. De Vlaamse Landmaatschappij wil daar tegen 2030 een landbouwgebied van maken met veilige fiets- en wandelpaden. In 2022 zijn de eerste werken gepland.

De voorbije jaren werkte de Vlaamse Landmaatschappij een landinrichtingsplan uit om de landbouw en de natuur in het openruimtegebied van De Wijers in Kiewit-Zonhoven te versterken. Zo krijgen vier zones een herinrichting: de Kauwbosstraat-Boekrakelaan en Ter Heide, de Slangbeekvallei, Kiewit en Daalheide. De zones worden herbekeken met meer oog voor natuur, toegankelijkheid en klimaatvriendelijke beleving. In Kiewit worden bestaande wegen verbeterd en nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd.

Om de informatie over de herinrichting naar de bewoners te brengen, hangt de Vlaamse Landmaatschappij vanaf 30 september tot eind oktober twee spandoeken uit in openlucht. Zo zal er één komen in Kiewit op het kruispunt van de Kempische Steenweg en de Tulpinstraat. De tweede spandoek hangt dan weer op de Zonhovense Heuvenstraat. Bewoners kunnen het landinrichtingsplan voor het openruimtegebied ook raadplegen op de website van de Vlaamse Landmaatschappij. Tot eind oktober kan iedereen opmerkingen indienen.