Noodweer eist slachtoffers: drie drachtige koeien doodgebliksemd Toon Royackers

06 juni 2019

19u56 0 Zonhoven Het hevige onweer van woensdagavond heeft op enkele plaatsen in Limburg opnieuw voor overlast gezorgd. In Zonhoven stond de tunnel van de Engstegenseweg onder de N74 blank. In Tongeren was er sprake van modderstromen.

De tunnel in Zonhoven is normaal voorzien op hevige regenval. Maar de pompinstallatie die het water moest wegpompen was uitgevallen. Pas tegen donderdagmiddag konden automobilisten weer veilig voorbij. In Diets-Heur bij Tongeren zorgde de hevige regenval voor de gevreesde modderstromen. De smurrie kwam van de velden door de Heurstraat, maar kwam gelukkig nergens binnen in de woningen. Enkele bewoners hadden zich echter preventief voorbereid met houten schotten en zandzakjes.

Ook bij een veeteler in Jesseren bij Borgloon sloeg het noodlot woensdagavond toe. Daar werden in hun weiland drie drachtige stamboomkoeien van 900 kilo dood gebliksemd. Een veearts kwam nog ter plaatse, maar die kon alleen nog de dood van de drie dieren vaststellen.