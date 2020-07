Nieuwe Colruyt-winkel in Zonhoven opent de deuren Dirk Selis

28 juli 2020

10u26 0 Zonhoven Woensdag opent een nieuwe Colruyt-winkel de deuren aan de Heuveneindeweg in Zonhoven. In de dubbel zo grote winkel met een nieuw Collect&Go-afhaalpunt, waar 6 extra medewerkers aan de slag gaan, vinden klanten een ruimer productassortiment. Het is er bovendien makkelijk parkeren met dubbel zo veel parkeerplaatsen. De energiezuinige winkel heeft ook zonnepanelen en een laadpaal voor elektrische wagens.

De vorige Colruyt-winkel in Zonhoven was te oud en te klein geworden om er comfortabel boodschappen te kunnen doen. “Het werd in Zonhoven tijd voor een ruimere winkel”, zegt gerant Erwin Bergen. “Doordat de winkeloppervlakte nu meer dan dubbel zo groot is, kunnen we in de nieuwe winkel een nog ruimer assortiment aanbieden. De vorige Colruyt-winkel was 1000 m² groot, nu is die oppervlakte maar liefst 2062 m².”

Energiezuinige winkel

“Ook de nieuwe parking is dubbel zo groot als de vorige, in totaal zijn er 148 parkeerplaatsen”, gaat Bergen verder. “Aan de straatkant van de winkel werden intussen bovendien een aantal huizen gebouwd, de winkel past dus perfect in het gemeentelijke karakter van Zonhoven. In deze winkel zet Colruyt opnieuw sterk in op duurzaamheid: de energiezuinige winkel is voorzien van zonnepanelen en maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen. Klanten van de winkel in Zonhoven kunnen hun elektrische wagen op de ruime parking opladen aan de nieuwe laadpaal.”

Collect&Go-afhaalpunt

Een groot verschil met de oude Colruyt-winkel, is dat er nu ook in Zonhoven een ruim Collect&Go afhaalpunt is. “Voor wie geen tijd heeft om zelf boodschappen te komen doen in onze nieuwe winkel, is er nu ook een Collect&Go-afhaalpunt. Collect&Go is de onlineboodschappenservice van Colruyt Group. Klanten sturen hun boodschappenlijstje door via collectandgo.be of via de app en de Collect&Go-medewerkers zetten alle producten klaar in het afhaalpunt op de dag en het uur dat de klant gekozen heeft”, besluit Bergen.