Nieuw: de verplaatsbare groene oase in Zonhoven-centrum Toon Royackers

21 augustus 2019

14u19 0 Zonhoven Het ‘grijze’ Kerkplein in het centrum van Zonhoven is sinds woensdagmorgen iets fleuriger geworden. Een firma kwam er de eerste ‘Green City Spot’ installeren: een verplaatsbare groene oase met bankjes, een hangplek en veel planten. Het geheel blijft er een maand staan, bij wijze van proef.

“Het is een kant-en-klare, verplaatsbare unit van het bedrijf Wolters Mabeg”, legt schepen van Duurzaamheid Frederick Vandeput uit. “Zij zochten enkele gemeenten uit om hun idee uit te testen. Daar wilden we in Zonhoven natuurlijk graag aan meewerken. Het is een vernieuwend concept, dat draait rond duurzaamheid en vergroening van het centrum. Een trend die zich de komende jaren allicht gaat doorzetten. Zonhoven is de eerste gemeente die meewerkt. Ook de steden Genk, Deinze en Geel testen trouwens de plaatsing.” Voor burgemeester Johny De Raeve is de plaatsing de start van een groener centrum. “We willen de komende jaren ons centrum vergroenen rond de kerk en het gemeentehuis. Deze Green City Spot staat symbool voor die aanpak.”