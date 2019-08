Modelbouwliefhebber bouwt Zonhoven uit 1900 na met 3D-printer “Zelfs de oude stoomtram zal straks weer door mini-Zonhoven rijden” Toon Royackers

29 augustus 2019

16u22 1 Zonhoven Nog even geduld en mini-Zonhoven is klaar. Modelbouwliefhebber Jean Bya heeft het oude gemeentehuis, het voormalige patronaat, de watermolen en een oude lemen hoeve al afgewerkt met zijn 3-D printer. Nu is hij nog volop aan de Sint Quintinuskerk bezig.

“De bedoeling is er een soort mini-landschap te maken, zodat inwoners een idee hebben hoe Zonhoven er ruim een eeuw geleden uit zag,” vertelt Jean. “Het oude gemeentehuis en de kerk staan er vandaag nog, dus dat zal iedereen wel herkennen. Maar alleen oudere inwoners weten misschien nog dat ooit het ‘patronaat’ op het Kerkplein stond. In de jaren zestig is het gesloopt. Tot dan diende het nog als school en als parochiezaal. Ook de molen met het oude waterrad in de Roosterbeek is helaas verdwenen. Op oude foto’s zie je wel nog goed, hoe het er destijds moet hebben uitgezien.”

3D printer

“Hoe we precies te werk gaan? Soms vinden we nog heel oude plannen terug,” aldus Jean Bya. “Van de Sint Quintinuskerk en het oude gemeentehuis waren de plannen gelukkig nog beschikbaar. Dan kan ik precies uittellen hoe ik het hele gebouw op een schaal van 1 op 72 kan nabouwen. Vervolgens ontwerp ik een computerprogramma de verschillende onderdelen, om ze uiteindelijk uit mijn 3-D printer te laten rollen. Heel eenvoudig is het allemaal niet, want vooral het ontwerp op computer moet al heel precies zijn. Het resultaat is dan wel verbluffend. Ik heb al enkele foto’s op Facebook gepost, en sommige mensen dachten dat het foto’s van de echte gebouwen waren. Ik werk alles dan ook tot in het fijnste detail af. Met mijn schaalmodellen kan je straks dus echt terug het dorp van 1900 zien.”

Verdwenen gebouwen

Soms wordt het wel heel moeilijk gemaakt voor de modelbouwliefhebber. “Er zijn immers niet altijd goede plannen beschikbaar, terwijl de gebouwen niet meer bestaan. Het enige wat overblijft zijn enkele foto’s. Als ik op die foto’s mensen zie staan voor de gebouwen heb ik toch een referentie, en kan ik schatten hoe hoog de muren en de ramen geweest moeten zijn. Zo komen we toch tot een relatief betrouwbaar schaalmodel van verdwenen gebouwen.”

Zelfs met tram

in 1900 denderde er trouwens nog een tram door het centrum van het dorp. “En ook die komt terug in mijn schaalmodel. Het is een bijzonder exemplaar, dat tot 1954 van Hasselt op stoom via Zonhoven naar Beringen en nog verder reed. Ik ga in mijn mini-Zonhoven terug de oude kasseiweg aanleggen mét tramsporen. Dan kan ik ook de oude tram namaken op schaal, en weer door het landschap laten rijden. Eind van het jaar hoop ik met alles klaar te zijn, en dan kunnen we mini-Zonhoven in overleg met de Koninklijke Heemkundekring officieel openen en tentoonstellen.”