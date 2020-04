Mediclowns gaan op digitaal huisbezoek bij kinderen Emelie Wojcik

24 april 2020

11u44 0 Zonhoven Normaal gezien verblijden de clowns van de Zonhovense vzw Mediclowns kinderen met medische zorgen met een bezoekje in het ziekenhuis of thuis. Maar door de coronacrisis is dat niet langer mogelijk. Daarom organiseren de clowns vanaf woensdag 29 april elke woensdagnamiddag om 14 uur een videochat waar alle kinderen welkom zijn.

Nog voor de lockdown officieel van kracht ging, besloot vzw Mediclowns de werking stil te leggen om risico’s te vermijden. Daardoor ontvingen de kinderen met medische zorgen niet langer ziekenhuis- of huisbezoeken. Maar ondertussen kreeg de vzw al verschillende keren te horen dat de clowns erg gemist worden.

Een wekelijkse videochat met kinderen met medische zorgen én gezonde kinderen moet het gemis opvangen. “Tijdens de eerste edities gaan we iedereen de mogelijkheid geven om mee te doen, dus ook kinderen die niet ziek zijn”, zegt Eddy Smits, algemeen coördinator bij Mediclowns. “Daarna zullen we evalueren hoe we het verder aanpakken. We vragen wel of de ouders een oogje in het zeil houden omdat we het veilig willen houden. Om meer controle te hebben, werken we met een inschrijving via www.mediclowns.org waar ouders eerst de link aanvragen om in de chat te kunnen komen.”

Marc Steegmans, voorzitter van de Mediclowns, stelt dat wanneer de videochat een succes blijkt, een voortzetting na de coronacrisis zeker besproken kan worden. Het blijft immers de missie van de Mediclowns om zieke kinderen te bezoeken, thuis en in ziekenhuizen, zelfs digitaal.