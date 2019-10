Man opgepakt na hevige woningbrand in Zonhoven Toon Royackers

15u28 0 Zonhoven De politie heeft donderdagmiddag een man opgepakt na een hevige woningbrand aan de Koningsbergweg op Termolen in Zonhoven. Getuigen zagen omstreeks 13.15 uur plots een hevige rookontwikkeling rond het pand. Zij sloegen meteen alarm bij de hulpdiensten. Eén bewoonster werd uit voorzorg meegenomen naar het ziekenhuis.

Toen brandweerzone Oost Limburg ter plaatse kwam hing heel het huis al vol met rook. Brandweerlui konden nog net enkele raampjes aan de garage inslaan, en zo het vuur van binnenuit te lijf gaan. Op die manier konden ze voorkomen dat het vuur doorsloeg naar de zolderverdieping. Ook de collega’s van brandweerpost Hasselt snelden nog massaal ter plaatse. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad sloot inmiddels de omgeving af voor een onderzoek.

Bewoner geboeid afgevoerd

Eén voormalige bewoner van het huis werd door de politie geboeid afgevoerd. Hij werd meegenomen voor verhoor, omdat het om een erg verdachte brand lijkt te gaan. Het lijkt er op dat de man het vuur zelf had aangestoken. Een andere bewoonster van het huis bleef ongedeerd. Zij werd donderdag opgevangen door attente buurtbewoners. Uiteindelijk werd ze in shock naar het ziekenhuis in Genk gebracht.

Na een uurtje bleek de brand op Termolen helemaal onder controle. De schade aan het pand is wel bijzonder groot. Het huis dat na een echtscheiding verkocht was is wel grotendeels vernield. Vooral op het gelijkvloer is alles zwartgeblakerd door de brand. Het Parket Limburg stuurde donderdag nog een deskundige naar Zonhoven voor een verder onderzoek.