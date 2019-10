Man die ex aan varkens wou geven, moet haar ruim 15.000 euro betalen BVDH

02 oktober 2019

14u04 0

Een 50-jarige Zonhovenaar dreigde ermee de keel van zijn ex-partner over te snijden en haar aan de varkens te geven als ze naar de politie zou stappen. Daar had ze alle reden toe, want tussen 28 augustus 2016 en 13 september 2016 heeft de man haar enkele malen verwond. Dat deed hij door haar een slag met de vlakke hand op het achterhoofd te geven, haar bij de keel te grijpen en die toe te knijpen en door met zijn elleboog tegen haar onderrug te stoten.

Na verslag van een deskundige werd de beklaagde bij verstek veroordeeld tot tien maanden cel en een boete van 600 euro. Aan de vrouw moet hij een schadevergoeding van 14.426,50 euro betalen, alsook een rechtsplegingsvergoeding van 750 euro.