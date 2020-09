Londense knuffelaars blijken ordinaire dieven Birger Vandael

10 september 2020

16u19 0 Zonhoven Eind augustus vond in Zonhoven een merkwaardige diefstal plaats. Nadat een man en een vrouw bij een 91-jarige man afscheid namen met een knuffel, stelde het slachtoffer even later vast dat zijn halsketting ontvreemd was. Deze week werden twee personen aangehouden die als verdachten worden beschouwd.

Op 30 augustus drongen de man en vrouw zich binnen bij de woning in de Merelstraat. Ze gebruikten daarvoor allerlei smoesjes. Aan de hand van verklaringen van getuigen en camerabeelden kon de politie Limburg Regio Hoofdstad twee verdachten en een voertuig identificeren. Enkele dagen later, op maandag 7 september, werd het voertuig in Leopoldsburg opgemerkt door een ANPR-camera.

De lokale politie Kempenland kon het voertuig met de twee verdachten in onderscheppen. De 26-jarige man en 26-jarige vrouw uit Londen werden de volgende dag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Beide personen werden aangehouden.