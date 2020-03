Leerling De Zonnewijzer in Zonhoven besmet met coronavirus Emelie Wojcik

05 maart 2020

10u25 1 Zonhoven In basisschool De Zonnewijzer in Zonhoven is een leerling besmet met het coronavirus. Het zou gaan om een jongen uit het vijfde leerjaar die tijdens de Krokusvakantie in Italië was gaan skiën.

“De jongen in kwestie voelde zich maandagavond ziek” bevestigt directrice Lissy Lieben. “Hij was die dag nochtans gezond naar school gekomen. Gelukkig voelt hij zich maar lichtjes ziek waardoor hij momenteel thuis in quarantaine verblijft. Ook de rest van het gezin, waaronder zijn zusje die ook naar onze school gaat, blijft thuis uit voorzorg. Bij hen is momenteel nog geen besmetting vastgesteld.”

De school neemt ondertussen de nodige maatregelen om verdere besmetting te voorkomen. “We nemen eigenlijk al sinds maandag extra voorzorgen”, zegt de directrice. “Zo reinigen we na elke speeltijd de toiletten, deur klinken, kranen en trapleuningen grondig. Ook hebben we met de ouders gecommuniceerd over hygiëne en de kinderen aangeleerd hoe ze hun handen correct kunnen wassen. Bovendien sturen we leerlingen die zich ziek voelen meteen naar huis.”