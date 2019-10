Kerk van Termolen wordt schoolgebouw RTZ

22 oktober 2019

10u02 0 Zonhoven De gemeente heeft concrete plannen om de kerk van Termolen een nieuwe bestemming te geven. Het gebouw ligt vandaag al tussen de twee ‘blokken’ van basisschool de Lettermolen. En die school heeft dringend extra ruimte nodig. Ook voor de kerken van Ter Donk en de Halveweg ziet de gemeente op termijn nieuwe bestemmingen.

Zonhoven telt vier parochies, maar nog maar één priester. Daarom worden vieringen al afwisselend in de kleinere kerken gehouden. Maandagavond lichtte schepen Bram De Raeve (Open VLD) de budgetten toe voor de kerken. “Maar hoe zit het nu op de langere termijn,” vroeg oppositieraadslid Sven Lieten (Zonshoven) zich af. “Hadden wij geen kerkenplan?”

Burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) gaf aan dat er verregaande gesprekken zijn voor op zijn minst de kerk van Termolen. “We gaan niets forceren, maar de geesten rijpen. In die laatste parochie staan de neuzen in dezelfde richting. De kerk kan daar dienst doen als onder meer polyvalente ruimte voor de school. De school heeft ook nood aan extra plaats voor de kinderopvang én voor bureelruimte. Als gemeente kunnen we die extra ruimte eveneens gebruiken. We gaan samen met de school investeren in de nieuwe bestemming. De kerk zal dat geen liturgische functie meer overhouden. We gaan dat wel doen in goed overleg met de parochiemedewerkers en de pastoor.”

Voor de kerk van de Halveweg presenteerde de gemeente vorig jaar al een plan met ‘nevenbestemmingen’. De kerk zou dan verbouwd worden met nog een kleinere liturgische ruimte. Daarnaast zou plaats zijn voor lokalen voor een bibliotheek en de harmonie. “Maar het ziet er naar uit dat ook deze kerk niet meer heel lang in gebruik blijft,” denkt burgemeester De Raeve. “Dan is het te gek om nu nog veel geld te steken in een verbouwing. We gaan alleen nog geld vrijmaken voor een totale herbestemming. We denken dat zoiets op de Halveweg en de kerk op Ter Donk mogelijk is. Maar ook hier gaan we goed overleg plegen met de parochies.” Eén vaste waarde blijft overigens bestaan: en dat is de monumentale Sint Quintinuskerk in het centrum van de gemeente. “Dat is een monument dat we verder willen voorbehouden voor de gelovigen en alle kerkelijke vieringen in Zonhoven.”