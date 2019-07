Ja hoor, het is wel degelijk grote vakantie RTZ

12 juli 2019

16u55 0 Zonhoven Het is al 12 juli, maar nog steeds floepen elke ochtend en elke avond trouw de ‘zone 30’ borden aan in de schoolomgeving van Ter Donk in Zonhoven. Schoolkinderen zijn er uiteraard niet meer te bespeuren.

Overal elders zijn de elektronische ‘zone dertig’ borden tijdens de vakantie uitgeschakeld. Ze dienen immers om het verkeer voor- en na schooltijd veilig af te stemmen op de drukte van de schoolomgeving. De elektronische borden langs de Beringersteenweg in Ter Donk liggen wel vlakbij een werfzone. Al is bij de school nog steeds alle verkeer mogelijk. Of er een probleem is met het uitschakelen van de borden in de vakantieperiode, gaat Wegen en Verkeer Limburg nog nakijken.