Inbraken op Ter Donk RTZ

04 juli 2019

Langs de Keurstraat op Ter Donk in Zonhoven probeerden dieven in de nacht van woensdag op donderdag binnen te dringen in een woning. De daders kregen de deur gelukkig niet open. Even verder aan de Lange Schouwenstraat werd helaas wel ingebroken in een woning. De precieze omvang van de buit is er wel nog niet bekend.