Iemand interesse om een rotonde te adopteren? Toon Royackers

22 oktober 2019

13u56 0 Zonhoven Interesse om een rotonde in Zonhoven te adopteren? Dat kan! De gemeente zoekt lokale ondernemers die het ontwerp en het onderhoud van haar rotondes wil overnemen. In ruil mogen de bedrijven dan een reclamebordje plaatsen. Zonhoven haalt het idee trouwens uit Bilzen, waar ze sinds 2016 al hun rotondes aanbieden ‘ter adoptie’. Met succes.

Het voorstel werd maandagavond door schepen van openbare werken Johan Schraepen (Open VLD) gelanceerd op de gemeenteraad. “We gaan de lokale ondernemers daarvoor aanschrijven,” zo liet hij weten. “Ondernemers kunnen zowel een rotonde als een groenperkje adopteren. Ze brengen eerst een ontwerp binnen, dat de gemeente moet goedkeuren. Nadien staan ze in voor het onderhoud. In ruil mag de ondernemer een reclamebordje plaatsen op het perk.”

Volgens schepen van financiën Bram De Raeve (Open VLD) gaat het om een win-win situatie. “Onze gemeentelijke arbeiders mogen geen pesticiden meer gebruiken. Daardoor is het bij warm en vochtig weer heel lastig om het onkruid de baas te blijven. Gevolg: we komen handen te kort bij het onderhoud. Indien ondernemers interesse hebben slaan we verschillende vliegen in één klap: de perken zien er netjes uit, we sparen geld uit en de lokale ondernemer kan op een originele manier reclame maken.”

Oppositieraadslid Bart Vanhorenbeek (N-VA) was het idee genegen. “Het kwam destijds van onze burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) uit Bilzen. Het is zeker een goed idee.” Raadslid Dominic Tholen (CD&V) vroeg zich af welke groenperkjes en rotondes allemaal in de aanbieding zijn. Raadslid Steven Reynders (Groen) had zijn bedenkingen: “Is het niet efficiënter om bedrijven gewoon te laten sponsoren, en de uitvoering over te laten aan maatwerkbedrijven of onze gemeentelijke groendienst? Op die manier kunnen we toch beter de kwaliteit waarborgen?” Hij vroeg ook aandacht voor de biodiversiteit bij de nieuwe aanplantingen.

Schepen Bram De Raeve (Open VLD) is er gerust in dat de rotondes en groenperken ook in de toekomst netjes onderhouden worden. “Wie daar zijn reclame heeft staan, heeft er alle belang bij dat het er mooi blijft uitzien.” Sven Lieten (Zonshoven) was bezorgd om de kunstrotondes die de gemeente vandaag al heeft. “Die blijven toch wel bestaan?” Voor de schepen is dat de evidentie zelve. “Van die kunstwerken blijven we natuurlijk af,” benadrukt De Raeve. “Het gaat enkel om de overige rotondes en groenperken.”

Nog maar twee rotondes in de aanbieding

En hoe loopt het project intussen in Bilzen? Daar is schepen Bruno Stegen (Beter Bilzen) na drie jaar nog steeds enthousiast. “Fijn dat ons idee wordt overgenomen. Van de twaalf rotondes die we hebben zijn er in Bilzen al tien geadopteerd. Voor twee zoeken we nog een ondernemer. Maar over de rotondes die we al hebben kunnen uitbesteden zijn we zeer tevreden. De lokale ondernemers maken er een erezaak van om die er goed te laten uitzien. In ruil hebben ze reclame op een opvallende zichtlocatie. Iedereen tevreden, toch?”