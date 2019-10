Hondje gestolen bij inbraak, politie start onderzoek MMM

11 oktober 2019

11u43 0 Zonhoven De politie is een onderzoek gestart na een inbraak in Zonhoven. Er werd wanorde gesticht en het hondje Gucci werd gestolen. Het gaat mogelijk om een ruzie in de relationele sfeer.

Donderdagavond kwam Sanne Severijns uit Zonhoven thuis en trof haar woning aan in chaos. “Alles lag overhoop en iemand had op héél wat plaatsen frituurolie verspreid", vertelt ze. “Mijn zetel, kleren, beddengoed, noem maar op. Alles hangt volledig onder.”

Maar nog veel erger is dat haar hondje Gucci plots verdwenen is. “Ik heb een vermoeden wie hier achter zit, maar de politie is op de hoogte. Zij zijn een onderzoek gestart.”