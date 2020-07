Exclusief voor abonnees Honderden meters extra omheining aan De Teut doet wenkbrauwen fronsen: “Is om schapen te laten grazen” Marco Mariotti

20 juli 2020

14u42 0 Zonhoven Natuurgebied De Teut in Zonhoven heeft er sinds kort heel wat omheining bij. Honderden meters rasters zijn op een drietal plekken geplaatst. Niet aangenaam voor het wild, en een storing in het landschap, zeggen critici. “Er zullen schapen achter grazen waardoor de omgeving net meer beschermd wordt", zegt Lise Hendrick van Agentschap Natuur en Bos.

De Teut in Zonhoven vormt samen met Terhaagdoornheide een uitgestrekt natuurgebied van maar liefst 1.700 hectare grond. Maar het stuk ten zuiden van de E314 — grotendeels De Teut — kreeg er in de laatste maanden heel wat rasters bij. Het gaat om verankerde omheiningen waar niet iedereen blij mee is.

“Het wordt plots een heel andere vorm van natuurbeleving", vinden wandelaars die er dagelijks passeren.

