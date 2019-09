Honden net op tijd gered bij appartementsbrand in Termolen RTZ

16 september 2019

17u36 0 Zonhoven Een hevige brand heeft maandagnamiddag voor grote schade gezorgd in een appartement, net boven kledingzaak ‘Courage’ langs de Molenweg in Termolen (Zonhoven). Getuigen zagen omstreeks 15.40 uur plots rook komen uit een raam op de eerste verdieping.

De bewoners waren op het moment zelf niet thuis. Toen brandweerpost Hasselt en de collega’s van Genk ter plaatse kwamen, hing het appartement wel al vol met rook. Samen met de toegesnelde bewoner konden ze nog net op tijd twee honden in een kooi naar beneden halen. Zij bleven bij de brand ongedeerd.

In de onderliggende kledingzaak werden intussen zo veel mogelijk kledingstukken in veiligheid gebracht, om te voorkomen dat zij in de rook kwamen te hangen. Door de brand is het getroffen appartement voorlopig onbewoonbaar. In het appartement op de tweede verdieping is er eveneens rookschade. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend.