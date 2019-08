Hond overleeft vergiftiging aan zwemvijver BVDH

06 augustus 2019

15u48 4

Afgelopen zondag werd de hond Lewis vergiftigd aan de zwemvijver van Camping Holsteenbron in Zonhoven. Dankzij de zorgen bij dierenartspraktijk Brands in Bilzen kon het beestje gered worden. “Lewis werd vergiftigd door een snoepje. Vermoedelijk zat er drugsafval of vergif in dit eten, waardoor z’n slokdarm werd verbrand”, aldus zijn baasje op Facebook. “We houden onze hondjes altijd goed in de gaten, maar het was in een paar tellen gebeurd. De symptomen kwamen pas een halfuur later tevoorschijn. Lewis was gelukkig snel in goede handen en mocht ’s avonds al naar huis.”