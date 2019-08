Hond Lewis bijt in vergiftigd snoepje, maar eet het niet op: gered dankzij snelle hulp van dierenarts Birger Vandael

09 augustus 2019

13u09 1 Zonhoven Afgelopen weekend was het even schrikken voor het Zonhovense koppel Kato en Niels. Bij een wandeling aan de vijvers van natuurgebied De Teut at hun hond Lewis van een vergiftigd snoepje. Dankzij de snelle hulp van dierenartsenpraktijk Brands uit Bilzen kon Lewis worden gered.

“Het gebeurde aan een zwemvijver”, doet Kato haar verhaal. “Lewis at er van een soort snoepje. Vermoedelijk zat er drugsafval of vergif in verstopt, want het leek alsof zijn slokdarm volledig was verbrand. We houden onze hondjes altijd goed in de gaten, maar dit gebeurde op enkele seconden tijden. De symptomen kwamen pas een halfuur later tevoorschijn. Gelukkig was Lewis snel in goede handen. We konden enkel maar afwachten en hopen dat het goed zou komen.”

Moeilijk slikken

Bij de dierenartsenpraktijk Brands werd er snel gehandeld. “De hond kon inderdaad moeilijk slikken, maar dat was niet zozeer het gevolg van de aangetaste slokdarm. Dit kwam eerder door de stuipen en coördinatiestoornissen die door het gif veroorzaakt werden. Deze vergiftiging geeft ook overmatige secretie van de speekselklieren en verhoogde secreties in de luchtwegen, waardoor de hond heel erg veel speeksel aanmaakte en daardoor rochelde.”

Uiteindelijk liep het verhaal goed af. “Lewis heeft het vergiftigde snoepje niet opgegeten en er enkel op gebeten”, weet men bij de dierenartsenpraktijk. “Daardoor kreeg hij maar een beperkte hoeveelheid gif binnen. Dit is waarschijnlijk zijn redding geweest. Lewis was snel aan de beterhand, maar moest nog een nachtje aan het infuus blijven en kon de volgende dag naar huis.”

Geen klacht

Volgens Niels is Lewis nog niet helemaal de oude. “Hij is wat suf en is waarschijnlijk geschrokken door de gebeurtenissen. Het zal wel even duren voor alles zoals vroeger is. De politie is na de feiten ter plaatse gekomen. We hebben echter geen klacht neergelegd, want dat heeft weinig zin. We zijn al lang blij dat Lewis het gehaald heeft.”

Niet op Camping Holsteenbron

Aanvankelijk werd gesproken over de vijvers aan de Holsteenbron, maar bij Camping Holsteenbron onderstrepen ze graag dat de feiten niet plaatsvonden op hun terrein. “We hebben zelfs geen zwemvijver en zien er streng op toe dat er geen mensen of honden in onze visvijver komen”, stellen Yvo en Hilda Hemelaer. “Honden mogen hier op de camping zelfs niet wandelen rond de visvijver. In de buurt van de camping heeft niemand iets gehoord over de vergiftiging van de hond. Jammer dat we hier wel mee in verband worden gebracht.”

Niels en Kato willen van de gelegenheid graag gebruik maken om de organisatie SOS El Arca onder de aandacht brengen. “Dat is de organisatie die Mexicaanse honden helpt, wij hebben er ook eentje geadopteerd. Er worden nog adoptanten gezocht voor de honden. Alle info vind je op https://soselarca.org.