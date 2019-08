Heidestrand in beroep tegen sluiting zwemgedeelte: “Zeker dat zwembad volgende zomer weer open is” Birger Vandael

05 augustus 2019

10u50 158 Zonhoven Na verschillende overtredingen op de milieuvergunning sluit de rechtbank van Hasselt het zwembad en de zwemvijver aan het populaire Heidestrand in Zonhoven. Uitbater Anton Bijnens (60) kondigt aan in beroep te gaan, waardoor alles nog minstens dertig dagen geopend blijft. “We gaan door tot alle vergunningen in orde zijn”, klinkt het vol zelfvertrouwen.

Heidestrand heeft geen vergunning voor de uitbating van een groot zwembad van 450 vierkante meter, een peuterbadje van 25 vierkante meter, een rond bad met duiktoren van 113 vierkante meter en de zwemvijver met watersportrecreatie. “Er wordt hier al sinds 1956 gezwommen. In 1992 kregen we ook een milieuvergunning voor twintig jaar. Blijkbaar is er toen een gedeelte van het peuterbad in natuurgebied beland", wijst Bijnens het probleem aan. “Intussen hebben we het sanitaire gedeelte van een nieuw dak voorzien, maar dat zwembad blijft een probleem. Desnoods gooien we dat gewoon dicht. In elk geval wordt er deze zomervakantie nog gewoon gezwommen hier. In de winter is het niet erg als het zwemgedeelte enkele maanden dicht moet, maar ik ben er zeker van dat het zwembad volgende zomer gewoon geopend is.”

Dwangsom

De NV Heidestrand krijgt een geldboete van 56.000 euro. Een geldsom van 127.978,50 euro, die werd verdiend met de uitbating van het zwembad, wordt verbeurdverklaard. Bijnens moet ook nog eens een boete van 28.000 euro betalen. Voor de helft van deze geldboete krijgt hij wel uitstel. Als het vonnis straks definitief zou worden, geldt er een dwangsom van 250 euro per dag dat het Heidestrand het zwemgedeelte blijft uitbaten. “De bedragen zijn enorm", zucht Bijnens. “Ik vind dat er geen rekening wordt gehouden met de complexiteit van het dossier. Wij hebben echt niet meer dan 100.000 euro euro verdiend met het openluchtzwembad. Hopelijk houden ze in beroep meer rekening met de situatie waarin we zijn beland.”

Alle scholen uit de buurt komen naar hier. Als ze hier niet meer welkom zijn, waar moeten ze dan heen? Zonhoven heeft al zo weinig, gaan ze dit de gemeente nog afpakken? Arthur (71) en Romain (72)

Scholen en jeugdbewegingen

Aan Heidestrand ligt ook een camping waar ruim 700 gasten kunnen verblijven. De camping is populair bij grote organisaties in de buurt, zoals Pukkelpop of events op het circuit van Zolder. Campingbewoners Romain (72) en Arthur (71) zitten al decennialang op hetzelfde bankje in het grasveld en vinden het een vreemde situatie: “Er werd hier al gezwommen van toen we jong waren”, lachen ze. “Alle scholen en jeugdbewegingen uit de buurt komen naar hier. Als ze hier niet meer welkom zijn, waar moeten ze dan heen? Zonhoven heeft al zo weinig, gaan ze dit de gemeente ook nog eens afpakken?”

Volgens het olijke duo zorgt de zwemmende jeugd voor een gezellige sfeer. “En hun veiligheid is hier verzekerd! Hier heb je nog redders. Als ze het zwembad zouden sluiten, gaat de jeugd misschien ergens zwemmen waar dat niet het geval is. We zijn blij met hun aanwezigheid, zo voelen we onszelf ook nog eens jong. Op 100 mensen zijn er 99 voorstander van het zwembad. Houd het zwembad maar open, het is goed zoals het is. En als ze dat op de rechtbank niet geloven, moeten ze zelf maar eens komen kijken.”