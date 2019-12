Grote georganiseerde drukjacht in natuurgebied De Teut: “Preventief acht everzwijnen geschoten om groei te beperken” Marco Mariotti

10 december 2019

09u00 22 Zonhoven Jagers en Agentschap Natuur en Bos (ANB) hebben dinsdag acht everzwijnen geschoten in een georganiseerde drukjacht. “Dat doen we preventief om de regio onder controle te houden", zegt Koen Thijs van ANB. Animal Rights vindt jagen niet de oplossing en hield een vreedzaam protest.

Rond negen uur al zaten alle jagers in hun post. De Wagemanskeel in Genk werd afgesloten om alles vlot te laten verlopen en het volledig natuurgebied De Teut werd afgesloten voor wandelaars. Eén groep startte met drijven en duwde de evers richting de bemande posten.

Midden-Limburg in de omgeving van de E314 wordt al langer geteisterd door everzwijnen. De laatste weken gebeurden er om de haverklap ongevallen met allerlei kwalijke gevolgen. De drukjacht draaide uit op acht geschoten kadavers.

Preventief geschoten

“Zeker niet slecht. Zelfs als we er geen hadden geschoten, was het positief, want dat wil zeggen dat deze regio rustiger is dan we vreesden”, zegt Koen Thijs.

“Vorige winter organiseerden we al twee drukjachten in De Teut waardoor de populatie everzwijnen al gereduceerd werd, zodat de aangerichte schade door de resterende zwijnen aanvaardbaar bleef. Ook kwamen er veel minder klachten binnen van recreanten die in aanraking kwamen met everzwijnen.”



“Om ervoor te zorgen dat de schade in het gebied niet opnieuw toeneemt, werd beslist preventief een nieuwe drukjacht te organiseren. Het natuurreservaat De Teut grenst aan de gemeentebossen van Zonhoverheide in Genk. We werkten dan ook samen met de Genkse jachtgroep en de stad Genk.”

In het gebied werd ook nog een kwetsbare vallei volledig uitgerasterd zodat everzwijnen dat gebied niet meer kunnen betreden, ter bescherming van de vegetaties en nesten van grondbroeders.

Pamfletten

“Dankzij de jacht kan een betere inschatting gemaakt worden van de populatiegrootte. Hoewel everzwijnen grote dieren zijn, is het een zeer moeilijke soort om te inventariseren. Zij zijn van nature schuw en vooral bij schemering en nacht actief."

Animal Rights kwam ook ter plaatse met een tiental personen en ziet dieren bejagen niet als een structurele oplossing. Tot incidenten kwam het niet, de betogers hielden pamfletten omhoog.

De geschoten dieren zijn door de aanwezige dierenarts gekeurd en door wetenschappers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onderzocht op ziektes en vitaliteitskenmerken. Na hun goedkeuring kan het vlees veilig worden verklaard. De komende maanden wordt geïnventariseerd of de everzwijnschade effectief afneemt en de populatiegrootte op aanvaardbaar niveau is.