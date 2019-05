Fietser kritiek na zware klap aan oversteekplaats Toon Royackers

29 mei 2019

15u56 0 Zonhoven Aan de Vogelsancklaan in Zonhoven is woensdagnamiddag omstreeks 14 uur een fietser gegrepen door een oldtimer. Het slachtoffer wilde net oversteken ter hoogte van de beveiligde fietsoversteek aan de Nachtegalenstraat.

Maar de man werd opgeschept en enkele meters meegesleurd. Zijn fiets werd tot op de middenberm geslingerd. Een ambulance en een MUG team kwamen ter plaatse om hem de eerste zorgen toe te dienen. Uiteindelijk werd de fietser in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 78-jarige man uit Zonhoven. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad moest het verkeer ter hoogte van het ongeval even via de bushalte leiden, maar de verkeershinder bleef woensdagnamiddag beperkt.