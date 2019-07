Extra bewaking na vechtpartij met Brusselse jongeren aan Heidestrand MMM

26 juli 2019

18u34 12 Zonhoven De politie is donderdagmiddag moeten uitrukken voor een massale vechtpartij aan het Heidestrand in Zonhoven. Enkele tientallen jongeren en mannen kregen het met elkaar aan de stok, en de situatie escaleerde. Er wordt nu extra bewaking voorzien.

Politiezone LRH moest rond de middag uitrukken naar Zonhoven voor een massale vechtpartij tussen wel dertig personen. Bij velen bleef het duw- en trekwerk, maar de sfeer werd bijzonder grimmig. De mannen en jonge gasten waren in een verhitte discussie verzeild geraakt en er vielen rake klappen. “Toen wij arriveerden, was het ergste al voorbij”, zegt Dorien Baens van de Politie Limburg Regio Hoofdstad. “We zijn meteen ter plaatse gegaan met verschillende ploegen, maar de rust is vanzelf terug gekeerd. We hebben uiteindelijk niemand opgepakt en er raakte ook niemand gewond.”

Security

Volgens de uitbaters van het Heidestrand werd het probleem veroorzaakt door de grote hoeveelheid jongeren uit het Brusselse die speciaal naar Limburg afzakten. “Onze duiktoren is natuurlijk ook een publiekstrekker, dus het zat aardig vol. Gelukkig kunnen we terugvallen op de lokale politie als het uit de hand loopt. En met dit hitte wordt er al eens wat bier gedronken, dan volgen er sneller problemen.” De uitbaters zorgden nu voor extra bewaking om verder alles in goede banen te leiden.

In de grote domeinen in de buurt van Brussel treden ze sinds de start van de zomer strenger op. Daarom trekken jongeren vaker naar de randsteden en gemeenten. “Wij mikken nochtans meer op jonge gezinnen en minder op grote groepen.” De afgelopen weken moest de politie al verschillende keren uitrukken voor kleine incidenten.