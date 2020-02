Drugsdealer (49) uit Zonhoven opgepakt, veel drugs in beslag genomen MMM

18 februari 2020

17u26 0 Zonhoven Politie Limburg Regio Hoofdstad heeft dit weekend een Zonhovenaar opgepakt in de Hasseltse uitgaansbuurt. De man wordt verdacht van dealen.

Er werd een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen tijdens de huiszoeking in zijn woning in Zonhoven. De politie Limburg Regio Hoofdstad voerde afgelopen vrijdag een controle uit op verschillende locaties in de politiezone.

Naar aanleiding van verdachte gedragingen ging de politieploeg in Hasselt over tot een controle van een 49-jarige man. Hij was in het bezit van dealershoeveelheden XTC, speed en cocaïne en een som geld. In zijn voertuig werd er een verboden wapen gevonden.

Naar aanleiding van deze feiten voerde de politie Limburg Regio Hoofdstad een huiszoeking uit in de woning van de man in Zonhoven. Er werd een dealershoeveelheid speed en andere hulpmiddelen om drugs te verkopen, aangetroffen in zijn woning. De verdachte werd voor verhoor mee naar het politiekantoor genomen en de nodige processenverbaal werden opgesteld.