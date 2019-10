Drie trucks vol illegale sigaretten gevonden in Zonhovense loods Toon Royackers

18 oktober 2019

De politie is donderdagmorgen binnen gevallen in een loods langs de Senator Jeurissenlaan op het bedrijvenpark de Waerde in Zonhoven. Maar liefst drie vrachtwagens vol illegale sigaretten werden daar in beslag genomen.

De loods werd gehuurd door een Poolse man, die inmiddels spoorloos verdwenen is. In het gebouw produceerde hij op grote schaal sigaretten, die vermoedelijk naar Engeland getransporteerd worden. Er werden onder andere aanzienlijke hoeveelheden tabak, sigarettenfilters en sigarettenverpakkingen aangetroffen. Binnen konden de speurders geen personen meer vinden. De diensten Douane en Accijnzen proberen de verdachten nog te traceren. Naast de drie vrachtwagens vol sigaretten werd ook al het materiaal dat gebruikt werd voor de handel in beslag genomen.