Drie auto's crashen door overstekende everzwijnen op E314

15 september 2019

17u57 0 Zonhoven Op de E314 in Zonhoven gebeurde zondagochtend vroeg een verkeersongeval nadat een groep everzwijnen plots de weg overstak. Drie wagens raakten beschadigd en moesten worden getakeld.

Het ging volgens de automobilisten om een rotte van ongeveer twintig wilde varkens. Van ontwijken was geen sprake, dus een harde klap bleek onvermijdelijk. Een heel aantal dieren overleed ter plaatse.

Het aantal incidenten met everzwijnen is de laatste dagen nog nipt op één hand te tellen. In Bilzen werden eerder al drie zwijnen aangereden. In de regio Zonhoven werden heel wat tuinen omgewoeld en in Genk wordt de ene melding na de andere gemaakt van groepen zwijnen langs drukke gewestwegen en belandden er ook al een aantal dieren onder een goederentrein.