Drankenfabrikant Konings wil 100.000 liter alcohol omvormen tot ontsmettingsgel Birger Vandael

22 maart 2020

17u16 1 Zonhoven Drankenfabrikant Konings, met hoofdzetel in Zonhoven, wil circa 100.000 liter alcohol omvormen tot ontsmettingsgel. Hiermee kan men in de zorgsector aan de slag bij de strijd tegen het coronavirus. Maandag worden de eerste flessen gevuld.

Hoofdaandeelhouder Jos Rutten is erg ongerust over de coronacrisis. Uit maatschappelijk engagement wil hij op grote schaal alcohol verspreiden die kan gebruikt worden voor ontsmettingsgels of andere desinfecterende middelen. Hij zoekt nu toenadering tot ministers van Volksgezondheid Maggie De Block en Wouter Beke.

Geen winst

“Wij kunnen gedenatureerde alcohol van circa 70 procent in glazen flessen gieten en deze ter beschikking stellen. De flesjes kunnen vanaf dinsdag of woensdag ter beschikking gesteld worden. Onze bedoeling is om hierop geen winst te maken.”