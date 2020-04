Drankenfabrikant Konings levert 300.000 flessen alcoholgel aan zorgsector Emelie Wojcik

06 april 2020

16u37 0 Zonhoven Drankenfabrikant Konings, met hoofdzetel in Zonhoven, heeft in de voorbije weken 300.000 flessen alcoholgel van 700 ml ter beschikking gesteld van de zorgsector. Deze week wil de drankenfabrikant daar nog eens 450.000 flessen aan toevoegen. Deze flessen zullen de bevoorrading van gespecialiseerde bedrijven ten goede komen.

De 300.000 flessen alcoholgel werden aan tachtig procent kostprijs verkocht aan de zorgsector. “De Vlaamse overheid heeft hiervan het overgrote deel aangekocht, de rest werd door Konings rechtstreeks ter beschikking gesteld aan onder andere ziekenhuizen, woonzorgcentra en gemeentebesturen”, zegt Frank Vandebeek, projectmanager bij Konings en Zonhovens schepen van Welzijn.

Vanaf deze week drijft Konings de productie van alcoholgel op met 450.000 flessen van 500 ml. “Deze producten worden in eerste instantie voorzien voor bedrijven die voeding aanbieden. Ook bedrijven waarvan de werknemers in rechtstreeks contact staan met de consument, zoals in de retail of benzinestations, komen in aanmerking.”

In een latere fase wil Konings bekijken hoe ze hun producten rechtstreeks aan de consumenten ter beschikking kunnen stellen.