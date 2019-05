Dit verborgen stukje paradijs wordt binnenkort zichtbaar voor het publiek Toon Royackers

23 mei 2019

19u19 6 Zonhoven Het Agentschap Natuur en Bos heeft een oude hoeve en een vijver aan Hengelbroekweg in Zonhoven aangekocht. Die ligt in de doodlopende straat naar het natuurgebied ‘de Teut’. De hoeve staat al een tijdje leeg en is helemaal omheind.

Het hele gebied samen met omliggende percelen en vijver is ingekleurd als natuurgebied en die bestemming zal het door de afbraak van de hoeve nu ook effectief krijgen. “Het is een mooi stukje natuur, maar voor de wandelaars op de nabijgelegen route is daar maar weinig van te zien. Ook de fietsers kunnen de vijver niet zien liggen,” zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Frederick Vandeput (Open Vld). Tot voor kort was het dan ook privé-eigendom.

“Dat het Agentschap Natuur en Bos het gebied wil kopen en opwaarderen is natuurlijk een meerwaarde voor de gemeente,” vindt schepen Vandeput. “Op de wandelroute komt er nu een houten knuppelpad, waardoor het wandelen aangenamer wordt. Door de beheerswerken zal ook van op de fietsroute het gebied beter zichtbaar worden. Alles wordt gefinancierd met middelen vanuit Brussel, zodat het ons als gemeente niets kost. Voor het lokale toerisme zal het wel een troef zijn.”